Selbstbewusstsein pur – so präsentiert sich auch Katrin Habenschaden, die Grünen-Kandidatin. Während Reiter ansticht, steht sie weit hinten in der Ratsboxe und unterhält sich. Was sie 2020 macht, am ersten Samstag? "Da hole ich den Schlegel raus", sagt Habenschaden bestimmt. Angezapft habe sie zwar noch nie, "aber das kann ja nicht so schwer sein, das haben schon ganz andere geschafft". An den zwei rappelvollen Wiesn-Tischen diesmal kaum Bundesprominenz, nur die ewige Claudia Roth (nach eigenen Angaben seit 2002 Stammgast) sitzt da. Die Grünen gehen davon aus, 2020 im Stadtrat deutlich stärker zu werden. "Unser Wahlziel ist klar", witzelt Habenschaden, "drei Wiesntische!"