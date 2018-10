Bayern fehlt das Tempo - psychisch und physisch

Klappte in den ersten sieben Spielen: sieben Siege. Dafür müssen alle mitmachen. Wenn nicht, gibt’s Lücken. Und die nutzt eine Speed-Mannschaft wie das junge Ajax. Den Bayern hingegen fehlt Tempo, gedanken- und handlungsschnelles Spiel. Joshua Kimmich, in letzter Zeit als Kritiker mit auffallend deutlichen Worten: "Wir hatten fast schon Glück mit dem einen Punkt. Ajax hatte sowohl mit als auch gegen den Ball einen Plan." So mancher fragt sich in München: Was kann Kovac (dafür)?