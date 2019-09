Dreharbeiten in München: GNTM wird aufgezeichnet

Wie die AZ aus Produktionskreisen erfahren hat, wird Heidi Klum unter anderem mit Supermodel Irina Shayk in München vor der Kamera stehen. Die Ex von Cristiano Ronaldo und Bradley Cooper wird Heidi als Gast-Jurorin in einer GNTM-Folge unterstützen und kritisch hinsehen. Finden Heidi Klum und Irina Shayk in Bayern vielleicht sogar das nächste "Germanys's Next Topmodel"? Schöne Mädchen gibt's in München auf jeden Fall!