Köllner: "Bekiroglu ist ein hundertprozentiger Sechzger"

Was Bekiroglus Verbundenheit mit Sechzig anbelangt, ist sich Chefcoach Köllner sicher: "Er identifiziert sich zu hundert Prozent mit dem Verein, ist ein hundertprozentiger Sechzger. Sonst wäre er ja auch nicht so todtraurig gewesen hinterher." So betrübt, dass Bekiroglu nach dem Sieg nicht einmal sprechen wollte.

Welcher Stein ihm vom Löwenherzen gefallen ist, ließ sich bei dem unnachahmlichen Jubelsprint des bereits ausgewechselten Mittelfeldmannes zu Matchwinner Prince Owusu ablesen.

Auch Stürmer Sascha Mölders nahm kein Blatt vor den Mund, was er von seinem Offensiv-Kollegen hält. "Wir reden von Efkan Bekiroglu", stellte Mölders klar, als würde allein der Name des technisch so versierten Akteurs (vier Tore und zwei Assists in 16 Spielen) für sich sprechen. Der Torjäger fügte noch hinzu: "Wie oft passieren Fehlpässe in einem Spiel? Jeder macht Fehler." Doch ohne Efkan würde das Spiel der Sechzger lahmen, denn: "Er ist bei uns an fast allen Angriffen beteiligt." Nimmt man diesen folgenschweren Fauxpas und die Vertragssituation bei 1860 zusammen, lässt sich aus den eben geschilderten Zeilen dieselbe Botschaft herauslesen: Köllner und wohl so gut wie alle 1860-Anhänger würden Bekiroglu wohl am liebsten zurufen: "Mach weiter, Efkan!"

