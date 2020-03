Ingrid Steeger will wieder als Schauspielerin arbeiten

In Zukunft will die 72-Jährige wieder auf der Bühne stehen. Für September plant sie offenbar in Potsdam an der Seite von Jaecki Schwarz Theater zu spielen: "Beim Jedermann, da spiele ich die Mutter", erklärt sie "Bild". Hoffentlich hat sich Ingrid Steeger bis dahin von ihrem Herzstillstand erholt.