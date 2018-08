Wichtige familiäre Angelegenheit Warum Kate Prinzessin Eugenies Hochzeit verpassen könnte

Herzogin Kate (36) und ihr Ehemann Prinz William (36) ließen am Wochenende angeblich die Hochzeit ihres Freundes Charlie van Straubenzee sausen. Obwohl offenbar viele damit gerechnet hatten, dass die Royals erscheinen würden. Schließlich war auch Geburtstagskind Herzogin Meghan anwesend, Prinz Harrys (33) Ehefrau feierte am 4. August ihren 37. Geburtstag. Sie besuchte zusammen mit Harry an ihrem Ehrentag das Hochzeitsfest von Straubenzee und seiner Braut Daisy Jenks.