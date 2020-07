Sven Ulreich

Denn bei der aktuellen Nummer zwei im Bayern-Tor stehen die Zeichen auf Abschied. Ulreich, stets zuverlässiger und äußerst loyaler Ersatzmann von Neuer, will in der kommenden Saison wieder als Stammkeeper zwischen den Pfosten stehen - das hat er bereits deutlich zum Ausdruck gebracht.

"Ich werde versuchen, einen neuen Verein zu finden", sagte der 31-Jährige zuletzt gegenüber "Sport1". Vorstellbar sei für ihn "alles. Vor allem in der aktuellen Situation weiß man nicht, was sich noch alles ergibt." Zuletzt wurde Ulreich mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Der Vertrag in München läuft im Sommer 2021 aus.

Christian Früchtl

Auch Nachwuchstorwart Christian Früchtl wird in der kommenden Spielzeit wohl nicht für den Rekordmeister auflaufen - ein Leihgeschäft gilt als wahrscheinlich.

Christian Rößner, Berater des 20-Jährigen, bestätigte der AZ bereits, dass man sich "grundsätzlich einig" sei, dass die aktuelle Nummer drei der Münchner zur kommenden Saison ausgeliehen werden soll. Der junge Torhüter soll dann Spielpraxis sammeln und nach dem Ende der Ära Neuer den Kampf um die Nummer eins im Bayern-Tor annehmen.

Ron-Thorben Hoffmann

In der vergangenen Saison durfte Hoffmann zum Saisonende bei Bayerns Reserve in der 3. Liga zwischen den Pfosten stehen, der 21-Jährige strebt aber einen Platz bei den Profis an: "Dafür bin ich auch bereit, raus aus der Komfortzone zu gehen und einen steinigeren Weg zu wählen", so der Nachwuchstorwart im "kicker". Auch Hoffmann könnte die Flucht ergreifen.

Sollten allerdings Früchtl und Ulreich die Bayern verlassen, würde Hoffmann in der Münchner Rangordnung auf Platz drei vorrutschen.

