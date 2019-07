Niko Kovac: Dreierkette nur "eine Randalternative"

"Man kann sagen, dass wir in der vergangenen Saison ausschließlich Viererkette gespielt haben, das sehr erfolgreich war. Das wird auch in dieser Saison so bleiben", sagte Kovac. Nur bei einem personellen Engpass auf den Außenverteidigerposten sei die Dreierkette eine Option. "Das ist nur eine Randalternative, sage ich mal", sagte der Bayern-Coach, der zuletzt im "Kicker" die Veränderung des Abwehrsystems angedeutet hatte.