Transferfenster schließt am 5. Oktober

Nach sieben Jahren in München soll er eine neue Herausforderung suchen, hat deshalb die schon fertig ausgehandelte Vertragsverlängerung bei den Bayern kurzfristig ausgeschlagen. "Thiago hat in Spanien beim FC Barcelona gespielt und in der Bundesliga für den FC Bayern München. Wenn er es jetzt vielleicht noch mal in der Premier League versuchen will, habe ich dafür absolutes Verständnis", hatte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bei "Sport1" den Abschied vorweggenommen.