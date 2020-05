Boateng gehört wieder zum Stammpersonal

Grund dafür sei der Trainer. "In der Zeit vor Hansi Flick habe ich mir schon Gedanken gemacht über meine Zukunft. Derzeit fühle ich mich wohl und kann mir vorstellen, dass ich bleibe", sagte er in einem Interview mit der "Welt am Sonntag". Unter Flick gehört Boateng wieder zum Stammpersonal und überzeugt mit starken Leistungen - auch für Rekordeinkauf Lucas Hernández gibt es derzeit kein Vorbeikommen.