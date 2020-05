Der französische Mittelfeldspieler, der in der laufenden Spielzeit überwiegend in der U23 in der 3. Liga eingesetzt wurde, erhielt im Anschluss ein Sonderlob vom Trainer. "Michael Cuisance hat es in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht. Er trainiert richtig stark und hat eine gute Entwicklung hinter sich. Das macht Freude, deshalb hatte er sich die Chance verdient", so Flick, der in Joshua Zirkzee und Debütant Oliver Batista Meier zwei weitere Youngsters brachte.