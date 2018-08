"Neben Juan Bernat wird uns bis heute Abend kein Spieler mehr verlassen. Das haben wir so besprochen. Die Belastung wird noch sehr hoch werden", sagte Trainer Niko Kovac am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart (Samstag, 18.30 Uhr, im AZ-Liveticker).