Wie schon im Anschluss an Süles Notbremse in der 15. Minute beim 5:4 im Viertelfinale gegen Heidenheim werden deshalb nun Boateng und Hummels gemeinsam im Zentrum verteidigen. Am Einsatz von Hummels, der in der Rückrunde an Süles Seite gesetzt war, zuletzt aber wegen einer Oberschenkel-Zerrung pausieren musste, hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic schon am Samstag nicht den geringsten Zweifel. Das Weltmeister-Duo von 2014 soll es also noch mal für die Bayern richten. Die Pokal-Halbfinal-Bühne als letzter Vorhang.