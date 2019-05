Wegen Prinzessin Charlotte Respektlos? Harry und Meghan erzürnen Royal-Fans

Während die Welt auf die Verkündung der Geburt von "Baby Sussex" wartet, wird jede noch so kleine Handlung der werdenden Eltern Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) genau unter die Lupe genommen. So auch der digitale Geburtstagsgruß an Prinzessin Charlotte via Instagram. Royal-Fans stört daran ein Detail beim Wortlaut.