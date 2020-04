Wegen ihrer Wohltätigkeitsarbeit Prinzessin Anne kritisiert ihre Neffen Harry und William

Zwar nennt sie weder Prinz Harry, noch Prinz William beim Namen, aber sie habe Angst, dass es die "jüngere Generation" zu eilig damit habe, die altbewährte Herangehensweise der royalen Familie in Sachen Philanthropie über den Haufen zu werfen: "Ich glaube nicht, dass sie verstehen, was ich damals gemacht habe", so Anne, die sich selbst als "altmodisch" beschreibt, wenn es um Wohltätigkeitsarbeit geht. "Heutzutage geht es oft nur darum, Dinge anders zu machen", so Anne. Sie mahne dann aber immer an, dass es nicht immer hilfreich ist, das Rad neu zu erfinden: "Gewisse Dinge funktionieren einfach nicht. Man darf die Grundlagen nicht vergessen."