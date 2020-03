Das traditionelle Derblecken, das am Mittwoch stattfinden sollte, wurde am Sonntag auf jeden Fall nach großem Hin und Her übers Wochenende endgültig abgesagt. Sowohl die Variante, es ohne Publikum stattfinden zu lassen, als auch die Version, Singspiel und Fastenpredigt ohne Politiker durchzuführen, waren zuvor verworfen worden.