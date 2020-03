Keine Unterscheidung zwischen "normalem" Publikum und Politikern

"Diese Differenzierung finde ich weder aus gesundheitlichen Erwägungen logisch, noch politisch in irgendeiner Weise akzeptabel", so der Münchner OB. Er gehe daher davon aus, dass die Veranstaltung entweder inklusive der Proben vor Publikum abgesagt werde - oder dass auch das Politiker-Derblecken in Anwesenheit der Betroffenen stattfinden solle. "Ich jedenfalls werde eine Unterscheidung zwischen 'normalem' Publikum und Politikerinnen und Politikern nicht mittragen", so Reiter weiter.