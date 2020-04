Anpacken muss von Löwis in seinem neuen Revier den Beitritt zum MVV, die Verkehrsflut im Tegernseer Tal, den Ausbau des ÖPNV und bezahlbaren Wohnraum. "Höchste Priorität" hat angesichts der Corona-Pandemie für von Löwis "die regionale medizinische Versorgung mit dem Erhalt des Kreiskrankenhauses Agatharied. Hier müssen wir bereit sein, notfalls tief in die Haushaltskasse zu greifen", so von Löwis zur AZ.