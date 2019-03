Gottschalk-Trennung: Frauke Ludowig hat einen Verdacht

Society-Expertin Frauke Ludowig wusste, dass es um die Ehe der Gottschalks nicht gut bestellt war. Dass es kriselte, merkte die Moderatorin bereits im vergangenen Jahr, wie sie RTL sagt: "Man hat einen ersten Knacks in der Öffentlichkeit gespürt, als das wunderschöne Anwesen in Malibu abgebrannt ist. Sie war ja dort und hat sich um die Überreste des Hauses gekümmert - er ist in Berlin geblieben. Da habe ich immer gedacht: 'Warum ist das so?' Das fand ich komisch! Da hatte man ein bisschen das Gefühl, vielleicht sind sich die beiden nicht einig."