Während Schwabl die Aktivitäten des deutschen Rekordmeisters grundsätzlich positiv sieht und "die wirtschaftliche Vernunft im Einklang mit dem Gestalten" sieht, weist er auf ein generelles Problem hin. "Was uns zu denken geben sollte, ist, dass die Summen alle ins Ausland fließen. Das spricht nicht für die Nachwuchsarbeit in Deutschland. Der ganze Markt ist aber überhitzt. Viele Transfers passieren auch auf Druck der Sponsoren, die neue Spieler sehen wollen", kritisiert er die Auswüchse in der Branche.