Nachdem Schießler gegen 13.30 Uhr konsterniert abgesagt hatte und das Filmteam an der Reichenbachbrücke, wo das CSU-Radl stand, abgerückt war, führte man nochmal Gespräche – und disponierte rasch um.

"Wir haben uns jetzt ganz gemütlich in der Abendsonne sitzend an der Isar getroffen", berichtete Pfarrer Schießler später. Ohne CSU-Radl, drüben in der Au – mit romantischem Blick auf seine Kirche St. Maximilian.

Er habe Kristina Frank erklärt, was er sich für München wünsche: "Dass wir hier in der Stadt lernen, zu entschleunigen. Dass wir nicht immer nur das Maximum erreichen müssen. Dass jeder hier leben können muss." Eine "angenehme Gesprächspartnerin, die gut zuhören kann" sei sie, sagt Schießler.

Und Kristina Frank? Nahm die Angelegenheit sportlich. Schießlers Entscheidung sei "total okay", sagte sie zur AZ, "für mich spielt es keine Rolle, wo ich mit Menschen rede, auf dem Radl oder in der Wiese." Wer ihre nächsten Talk-Gäste sein werden, will sie aber noch nicht verraten.

