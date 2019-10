Matthäus: So macht der Coutinho-Deal Müller das Leben schwer

Müller war in den vergangenen Wochen nach Jahren als Leistungsträger von Trainer Niko Kovac nur noch auf die Bank gesetzt worden. "Wenn das Trainerteam mich in Zukunft nur noch in der Rolle des Ersatzspielers sieht, muss ich mir meine Gedanken machen", hatte Müller im "Kicker"-Interview gesagt und damit Spekulationen über einen Abschied aus München angeheizt.