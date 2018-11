Ribéry-Frau wütet gegen Schiedsrichter Gräfe

Mit der Entscheidung Gräfes alles andere als einverstanden war Wahiba Ribéry, die Ehefrau von Franck Ribéry. In einer Instagram-Story machte sie ihrem Ärger Luft: "Pfffff. Unglaublich. Aber verdammt Schiri, mach deine Augen auf. Wirklich ekelhaft. Diese Inkompetenz ekelt mich am Fußball an. Das ist erschreckend", schreibt sie auf Französisch zur Elfmeter-Szene.