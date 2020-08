Vorwürfe einer Royal-Expertin Hat Meghan "Harrys Schwächen ausgenutzt"?

Die Royal-Expertin bezieht auch Stellung zu "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family". Eine Aussage in dem Buch finde sie besonders "rätselhaft". So heißt es etwa, das britische Königshaus habe Meghan nicht mit offenen Armen empfangen. Lady Colin Campbell erinnert an das erste Weihnachten, das Meghan in Sandringham verbracht habe. Damals war sie noch nicht mit Harry verheiratet. Das habe es zuvor noch nie gegeben. "Wenn das kein Zeichen war, jemanden mit offenen Armen willkommen zu heißen, dann weiß ich es auch nicht."