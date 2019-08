Gut möglich also, dass die Stadt bald noch mehr ankauft als eh schon. In den vergangenen Monaten hat man schon bei den heutigen Möglichkeiten das Vorkaufsrecht in sehr vielen Fällen ausgeübt, berichtete Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) dieser Tage. Wie lange man das noch bezahlen könne? Da schaute sie sehr kritisch, zuckte mit den Schultern und sagte: "Da müssen Sie den Kämmerer fragen." Klingt so, als könnte auch in der aktuell prall gefüllten Stadtkasse eines Tages kein Geld mehr dafür übrig sein. Das Dönerhaus wird es wohl eh nicht mehr betreffen. Es wurde mittlerweile zwangsversteigert. Es heißt, bald werde saniert in der Schwanthalerstraße.

