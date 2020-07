Köllner und seine Löwen treffen sich am Montag zum ersten Mal

Die Organisation: Die Kommunikation der Löwen nach außen ist derzeit sehr zurückhaltend – und das wenige Tage vor dem Trainingsauftakt. Wie die AZ erfuhr, trifft sich das Team um Trainer Michael Köllner am Montag, 3. August, ein erstes Mal, am Dienstag soll das Premierentraining folgen. Köllner und Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel sollen sich nach einer Phase, in der 1860 schriftlich darum bat, sie nicht mit Anfragen zu behelligen, demnächst erstmals wieder öffentlich äußern. Termin: wohl am Mittwoch.