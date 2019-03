Einen freien Tag bekamen die deutschen Nationalspieler um Kapitän Manuel Neuer sowie Polens Stürmerstar Robert Lewandowski, die am Sonntag noch in der EM-Qualifikation im Einsatz waren. James Rodriguez fehlte, weil er zur gleichen Zeit ein Freundschaftsländerspiel in Seoul gegen Südkorea absolvierte. Seine Kolumbianer verloren mit 1:2; James wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt.