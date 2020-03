Vor dem "Megxit" So war das erste öffentliche Treffen von Harry und William

Die Brüder nähren sich an

Berichte über ein zerstrittenes Verhältnis der britischen Brüder gab es in der Vergangenheit des Öfteren. Im Herbst 2019 hatte Harry in der TV-Doku "Harry & Meghan: An African Journey" erklärt, dass William und er "im Moment auf unterschiedlichen Wegen" seien, er seinen Bruder aber "von ganzem Herzen" liebe. Mitte Januar 2020 verriet ein Insider der britischen "Sun", dass sich die Brüder aber ausgesprochen hätten und sich wieder annähern würden. Nach ihrer Annäherung sollen die Brüder nun sogar traurig darüber sein, dass sie in Zukunft so weit voneinander getrennt leben werden.