München - Nach den Großdemonstrationen "noPAG", #ausgehetzt, #jetztgilts und "Mia ham's satt" steht in München erneut eine Demonstration an, zu der mehrere tausend Menschen erwartet werden. Unter dem Hashtag #wehretdenanfängen ruft ein breites Bündnis an Organisationen am 5. November um 19 Uhr zur Kundgebung auf der Maximiliansbrücke unterhalb des Maximilianeums auf.