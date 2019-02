Schwerer Schlag für den FC Bayern?

Der Franzose verletzte sich am Freitag im Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg (3:2) in der Schlussphase bei einem Zweikampf am linken Fuß und humpelte anschließend in die Kabine. "Laut der Ärzte sieht es im Moment nicht so gut aus. Wir müssen morgen eine Untersuchung vollziehen", sagte Trainer Niko Kovac dem TV-Sender Eurosport.