Piräus - Der französische Ex-Weltmeister Christian Karembeu ist davon überzeugt, dass seine Landsleute Benjamin Pavard (23), Corentin Tolisso (25), Kingsley Coman (23) und Lucas Hernandez (23) beim FC Bayern München große Erfolge feiern können. "Es ist schon ein Riesenerfolg für die Bayern, drei Weltmeister und dazu noch Coman in ihren Reihen zu haben", sagte Karembeu in einem im "Tagesspiegel" und in der "Augsburger Allgemeinen" erschienenen Interview. Der 48-Jährige ist bei Olympiakos Piräus, dem Champions-League-Gegner der Münchner am Dienstagabend (21 Uhr, Sky und AZ-Liveticker), als Berater tätig.