Drei Minuten Nachspielzeit schenkte Schiedsrichter Pierluigi Collina den fast schon geschlagenen United-Spielern – und das Unheil nahm seinen Lauf. Erst glich Teddy Sheringham aus, ehe kurz darauf Joker Ole Gunnar Solskjaer, "The baby-faced Assassin" (der Killer mit dem Babyface), die Bayern in ein Tal der Tränen stürzte. "Ich kann's nicht glauben. Football, bloody hell!", schrie Ferguson kurz danach einen der bekanntesten Fußballsätze ins TV-Mikro, während die Bayern heulend auf dem Rasen lagen. "An so einem Erlebnis kannst du zerbrechen", meinte Uli Hoeneß. Doch die Bayern kamen zurück – und holten zwei Jahre später gegen Valencia den Titel.