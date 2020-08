So geschehen - mal wieder - im Oktober 2018. Da ließ der Bayern-Patron seinem Zorn über Ex-Spieler Juan Bernat freien Lauf. "Als wir in Sevilla gespielt haben, war er allein dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden wären", redete sich Hoeneß in Rage: "An dem Tag haben wir beschlossen, dass wir ihn verkaufen. Er hat Scheißdreck gespielt und hätte uns fast die Champions-League-Saison gekostet."