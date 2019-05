Von wegen "Royal Beef" William, Harry, Kate und Meghan rufen Krisenhotline ins Leben

Der Bedarf ist enorm

Dass ein gewaltiger Bedarf für ein derartiges Angebot besteht, habe demnach eine einjährige Testphase des Projekts gezeigt. In diesem Zeitraum haben über 60.000 Gespräche mit Betroffenen stattgefunden. "Das sind 60.000 Momente, in denen unsichere, verängstigte und alleingelassene Menschen in der Lage waren, sich über ihr Telefon mit jemandem zu verbinden, der ihnen helfen kann", wird Prinz William weiter zitiert. 1.000 Freiwillige haben sich in dieser Zeit um die Sorgen und Nöte der User gekümmert.