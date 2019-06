Von wegen "Fab Four" Driften Prinz William und Prinz Harry immer weiter auseinander?

Gerüchten zufolge wollte Meghan mit Baby Archie in den USA leben

Auch über einen weiteren Umzug gab es Spekulationen: Um ihrem vermeintlichen Dasein im Schatten von William und Kate zu entgehen, plane das Sussex-Paar angeblich, zwei bis drei Jahre in Afrika zu leben, um sich wohltätigen Zwecken zu widmen. Anderen Gerüchten zufolge wolle Meghan zwecks Distanz zum Königshaus lieber mit Baby Archie in ihrer Heimat USA leben.

Trennung der Verantwortungen ist auch ein kluger Schachzug

Vielleicht aber ist es auch lediglich ein kluger Schachzug, die Aufgaben und Verantwortungen der beiden Brüder klarer zu trennen: Prinz Harry steht schließlich nur an Platz sechs der Thronfolge und hat damit mehr Freiheiten als William, der eines Tages König werden wird. In Interviews hatte Harry seinen Wunsch nach Privatsphäre betont. Seine Frau Meghan tritt indessen als Mode-Kommentatorin in die Fußstapfen von Herzogin Kate: Wie Page Six berichtet, schreibt sie im September als Gast-Autorin der britischen "Vogue". Allerdings erscheine sie nicht - wie Kate - auf der Titelseite, sondern im Innenteil.