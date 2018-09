"Beim ersten Schuss wurde mir von draußen vom Franz ein Tipp gegeben. Schön, einen Elfer zu halten. Das ist gut fürs Selbstbewusstsein", so Hiller lachend – Co-Trainer Franz Hübl hatte seine Hausaufgaben erledigt, herauszufinden, in welche Ecke Welzmüller überwiegend zu schießen pflegt. "Beim Nachschuss", so Hiller, "schmeißt du dich irgendwie rein."