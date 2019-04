Thomas Müller: Er wuselte wie zu besten Zeiten in den freien Räumen herum – und Sturmpartner Robert Lewandowski profitierte sichtlich davon. Müller zeigte, warum sein Fehlen in den Liverpool-Spielen (Rotsperre) die Bayern durchaus schwächte. "Ein sehr vielseitiger Spieler, der für den Gegner nicht greifbar ist", sagt Kovac über ihn: "Er will überall helfen – offensiv wie defensiv – das macht ihn so wertvoll."