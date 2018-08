München – Am Freitag ist’s vorbei. Mit der Hitze dieses Dürre-Sommers. Wenn Trainer Niko Kovac und seine Bayern gegen Hoffenheim die Saison eröffnen, kühlt es sich ab. Ein Temperatursturz am "D-Day", wie der Neue Donnerstagmittag an der Säbener Straße über den Bundesliga-Start sagte (hier die PK nachlesen). "Wir freuen uns", meinte der 46-Jährige, und das sah man ihm auch an – nach sieben Wochen Vorbereitung.