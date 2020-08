Damit hatte auch der FC Bayern nicht gerechnet

Bayerns Traum-Halbfinale gegen Ex-Trainer Pep (von 2013 bis 2016) ist geplatzt, nun müssen die Münchner Scouts all die Dokumente und Analysen von den Citizens in den Papierkorb verschieben oder schreddern. Völlig unerwartet heißt der Gegner Olympique Lyon, in Frankreichs "Ligue 1" letzte Saison lediglich Siebter - und damit für keinen europäischen Wettbewerb der kommenden Saison qualifiziert. Außer man gewinnt die Königsklasse, dann darf man als Titelverteidiger starten.