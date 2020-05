Virtuelle Danksagung Harry und Meghan tauchen überraschend in Zoom-Meeting auf

Eine Team-Besprechung mit Überraschungsbesuch: Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben sich in einem Zoom-Chat bei den Mitarbeitern von "Crisis Text Line" in Atlanta für ihre Arbeit in der Corona-Krise bedankt. Ein Mitarbeiter hielt das virtuelle Treffen mit einem Foto fest. "Das erlebt man nicht alle Tage, dass Meghan und Harry in deinem Mitarbeiter-Meeting auftauchen und dich für deine Arbeit feiern", schrieb der Mitarbeiter zu dem Schnappschuss, auf dem er selbst und das Sussex-Paar auf seinem PC-Bildschirm zu sehen ist.