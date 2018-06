Nächster Schritt: Finale Abstimmung

Bis zum Ende des Trainingslagers am Donnerstag wird er mit seinem finalen 23-köpfigen Kader nun noch intensiver an der Abstimmung arbeiten, bevor am Freitag in Leverkusen gegen Saudi-Arabien (19.30 Uhr, ARD) die WM-Generalprobe steigt.