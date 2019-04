In einer Gemengelage, in der es Spieler braucht, die für die Sache brennen: von der Busfahrt über die A9, über das Anschwitzen bis zum Einsatz. Renato Sanches, Rafinha, Alphonso Davies und Serge Gnabry spielten sich an der Seitenlinie vor der Haupttribüne die Bälle zu, da schickte sich James an, doch mal aus den Katakomben zu kommen – bei frischen Temperaturen in Vollmontur mit Jogginghose und langem Trainingsmantel. Ob er da schon Probleme mit der Wade hatte?