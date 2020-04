Helene Fischer und ihre Musikkarriere

Ihren Weg in die Musikbranche ging Helene direkt nach ihrer Mittleren Reife sehr zielstrebig an: An der Stage & Musical School in Frankfurt schloss sie 2003 das Studium zur staatlich anerkannten Musicaldarstellerin ab. Während ihrer Ausbildung hatte sie bereits erste Engagements an diversen Theatern. Den ersten großen Karrieresprung hat sie allerdings ihrer Mutter zu verdanken: Diese schickte 2004 eine Demo-CD an den Künstlermanager Uwe Kanthak, woraufhin sie einen Plattenvertrag erhielt.