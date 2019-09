München - Ottmar Hitzfeld ist einer der erfolgreichsten Trainer weltweit. Zwei mal stand der 70-Jährige als Bayern-Trainer am Spielfeldrand und holte mit dem Rekordmeister von 1998 bis 2004 und 2007/08 fünf Meistertitel sowie 2001 den Sieg in der Champions League und im Weltpokal. In einem Interview mit "Focus online" äußert sich Hitzfeld zu Niko Kovac und einer Bayern-Zukunft mit Oliver Kahn.