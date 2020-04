Der Aufschwung startete Anfang November. Damals löste Flick seinen Chef Niko Kovac als Cheftrainer ab. Bis 2023 also – damit wäre der ewige Müller bei Vertragsende 33 Jahre alt. Und dann ganze – und stolze – 23 Jahre bei seinem Herzensverein. Als kleiner Junge, im Alter von zehn Jahren, kam er vom TSV Pähl am Ammersee an die Säbener Straße – 2000 war das. 521 Pflichtspiele hat der Oberbayer (gebürtig in Weilheim) seitdem für die Profis, deren Kader er seit 2009 angehört, absolviert und dabei 195 Tore erzielt sowie 146 Torvorlagen geliefert. Macht 341 Torbeteiligungen.