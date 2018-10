Paris - Zwischen Jérôme Boateng und Paris entwickelt sich wohl keine große Liebe mehr. Die schrecklichen Terroranschläge vor drei Jahren erlebte der Innenverteidiger mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Stade de France. Im Sommer platzte sein Wechsel vom deutschen Rekordmeister Bayern München in die französische Hauptstadt, und die Rückkehr im DFB-Trikot nach St. Denis zum Nations-League-Spiel bei Weltmeister Frankreich am Dienstagabend verpasst Boateng aufgrund muskulärer Probleme in der Wade.