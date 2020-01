Verstehen sich immer noch bestens Erste gemeinsame Erklärung von William und Harry zum "Megxit"

Berichte über ein zerstrittenes Verhältnis der britischen Brüder gab es in der Vergangenheit des Öfteren. Im Herbst hatte Harry in der TV-Doku "Harry & Meghan: An African Journey" erklärt, dass William und er "im Moment auf unterschiedlichen Wegen" seien, er seinen Bruder aber "von ganzem Herzen" liebe.