Während Corona: Insgesamt weniger Geschwindigkeitsverstöße

Bessere Nachrichten gibt es da vom Gesamtanteil der zu schnell Fahrenden: So liegt der Anteil der Bleifüße an allen Kontrollierten etwa in Unterfranken, Oberfranken, dem nördlichen Teil Oberbayerns oder dem nördlichen Schwaben auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Die Präsidien Mittelfranken und Oberbayern Süd berichten hingegen von leichten Anstiegen. So lag die "Beanstandungsquote" zwischen Garmisch und Berchtesgaden zwischen dem 22. März und dem 19. April bei 3,1 Prozent - im Vorjahr waren es 2,1 Prozent.