München - Uli Hoeneß war auch am Tag danach noch tief beeindruckt von dem 90:86-Sensationssieg, der den Bayern-Basketballern nach zweimaliger Verlängerung gegen Euroleague-Tabellenführer Fenerbahce Istanbul gelungen war. Und so kam der Bayern-Präsident am Freitagvormittag noch einmal zurück in den Audi Dome, wo das Team sich schon wieder auf das nächste Ligaspiel am Samstag (20.30 Uhr) gegen Jena vorbereitete, um persönlich zu gratulieren. "Ich bin wie alle im Verein unheimlich stolz und möchte mich ganz herzlich bei der Mannschaft und den Trainern für diesen unvergesslichen Abend bedanken", sagte er: "Überhaupt ist die Saison bisher ein einziger Traum, den man nur genießen kann."