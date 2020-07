Scheuer interessiert sich für die Zukunft des Verkehrs, für Flugtaxis, Drohnen und das autonome Fahren, was von anderen belächelt wird. Der Niederbayer hat sich für den besseren Schutz für Radfahrer im täglichen Nahkampf auf der Straße stark gemacht. Doch wegen des Streits um den Bußgeldkatalog fallen die Strafen zurück auf das alte, weniger scharfe Niveau.

Scheuer denkt nicht an Rücktritt

Trotz der massiven Angriffe der Opposition und des harschen Urteils der Presse, denkt der 45-jährige Passauer nicht daran, aufzugeben. Einen Rücktritt hat er immer ausgeschlossen. Weil die Große Koalition derzeit in den Umfragen so stark ist wie lange nicht mehr, braucht der Verkehrsminister nicht zu befürchten, dass er von der Kanzlerin oder CSU-Chef Markus Söder gefeuert wird.

CDU und CSU haben in der Krise deutlich an Vertrauen gewonnen, so dass die Union nicht unter Druck steht, durch den Austausch von Personal ein Signal setzen zu wollen. Scheuer gehört zwar zum Lager von EX-CSU-Chef Horst Seehofer, das nicht in Liebe zu Söder verbunden ist, aber die Grabenkämpfe bei den Christsozialen ruhen. Außerdem befindet sich das Land immer noch mitten in einer Pandemie und bekommt die tiefste Wirtschaftskrise seit dem Krieg zu spüren.

Alle Spekulationen um einen Kabinettsumbau sind vom Tisch. Scheuer profitiert noch von der Krise, muss sich aber schon wieder arg gegen den Absturz stemmen.

Andere Kabinettsmitglieder können die Krise besser nutzen

Andere Minister, die vor der Seuche ebenfalls als angezählt galten, können das Momentum besser nutzen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mag beim Mittelstand nach wie vor einen schweren Stand haben, aber gleichzeitig müssten die Unternehmen ihm dankbar sein. Der Saarländer mobilisiert Milliarden, um eine Pleitewelle aufzuhalten. Heute gibt er den Startschuss für die Überbrückungshilfen für Unternehmen, die bis zu 150.000 Euro an Zuschüssen bekommen können.

Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU), die in der Wissenschaft als unglückliche Wahl gilt, kann sich damit profilieren, klamme Studenten finanziell über Wasser zu halten. Schulen und Universitäten erleben jetzt ihren Digitalisierungs-Schock, der kluge Koordination erfordert.

Karliczek und Altmaier können sich freischwimmen, wenn sie ihre Arbeit tun, während ihr Kollege schon wieder im Strudel steckt.